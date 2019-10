Des accusations contre un conducteur de VTT de 13 ans à T.-N.-L.

Il sera accusé d’avoir cherché à échapper aux policiers et d’avoir conduit sur une autoroute avec son engin.

Ses parents ont déjà été accusés d’avoir permis à leur enfant de conduire le VTTvéhicule tout-terrain sans avoir l’âge légal pour le faire. L’âge minimum pour conduire un VTT conçu pour des adultes et de 16 ans, à Terre-Neuve.

Des agents de la GRCGendarmerie royale du Canada ont tenté d’intercepter des VTTvéhicule tout-terrain qui roulaient sur l’autoroute près de Savage Cove, il y a deux semaines, mais les contrevenants ont réussi à leur échapper.

L’incident est survenu vers 22 h, le 13 octobre.

Un peu plus tard, les policiers ont trouvé le jeune de 13 ans et deux passagères à bord de l’un des VTTvéhicule tout-terrain et ont procédé à son arrestation.

L’engin a été saisi.