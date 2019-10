Des avertissements de pluie pour l’Est-du-Québec

Une importante quantité de pluie devrait tomber sur les trois régions de l’Est-du-Québec à partir de mardi et jusqu'à mercredi.

Environnement Canada indique qu'un système dépressionnaire amènera de la pluie sur le Québec et donnera des quantités qui pourraient dépasser 50 millimètres sur le centre et l'est de la province à compter de mardi soir.

En Gaspésie, les précipitations sont attendues à compter de la mi-journée dans la Vallée de la Matapédia. Le système se déplacera ensuite vers l'Est.

Les secteurs de New Richmond – Bonaventure, de Restigouche – Carleton, de Chandler ainsi que de New Carlisle - Port-Daniel sont touchés par un avertissement de pluie accompagnée de vents forts.

Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes. Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres , peut-on lire sur le site de l’organisation fédérale.

Les Îles-de-la-Madeleine sont épargnées par ce bulletin spécial.

Au Bas-Saint-Laurent, c'est dans la journée de mercredi que le gros des précipitations est attendu.

Sur la Côte-Nord, les précipitations sont attendues à compter de mercredi matin aux Escoumins. Le système se déplacera par la suite vers l'Est.

Les secteurs de Baie-Comeau, Baie-Trinité, de Sept-Îles et de Port-Cartier ont reçu d’Environnement Canada un avertissement de pluie accompagnée de vents forts.

L'est de la Minganie et la Basse-Côte-Nord sont, pour l'instant, épargnés par cet avis.