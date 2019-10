Dominic LeBlanc assiste à sa victoire électorale depuis l’hôpital

Des partisans libéraux étaient rassemblés à son quartier général, à Shediac, lundi soir, mais M. LeBlanc était à l‘hôpital à Montréal où il se remet d’une transplantation de moelle osseuse.

Le politicien âgé de 51 ans comptait parler à la foule avec une communication vidéo sur Internet, mais il a plutôt produit une déclaration écrite.

M. LeBlanc explique qu’il a subi sa transplantation il y a quatre semaines et demie et qu’il espère pouvoir rentrer dans sa circonscription dans les prochaines semaines.

La bonne nouvelle, ajoute-t-il, c’est qu’il compte recouvrer complètement la santé. Il dit avoir hâte de revoir ses partisans très bientôt.

Dominic LeBlanc remporte un septième mandat à titre de député de Beauséjour. Il a suspendu ses activités de député et de ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur plus tôt cette année pour se concentrer sur ses traitements médicaux pour un lymphome non hodgkinien.

Dans sa déclaration, M. LeBlanc remercie aussi ses électeurs et les bénévoles qui l’ont appuyé durant la campagne. Il dit avoir hâte de les représenter à nouveau à titre de député.

L’ancien premier ministre libéral Brian Gallant était au quartier général de M. LeBlanc, lundi soir, et il se réjouit de la tournure des événements.

Je pense que c’est bien mérité. C’est quelqu’un qui a travaillé énormément fort pour les gens de la circonscription de Beauséjour lors des 19 dernières années et c’est quelqu’un qui va travailler énormément fort pour les années à venir. On pense tous à lui en raison de sa santé. Heureusement, ça va très bien. Les traitements sont finis. Maintenant, c’est la récupération. En effet, il devrait sortir de l’hôpital dans les jours à venir. On est très, très heureux d’entendre ça, affirme Brian Gallant.

Brian Gallant, ancien premier ministre libéral du Nouveau-Brunswick, et Victor Boudreau, directeur de la campagne de Dominic LeBlanc, se réjouissent de sa victoire électorale et de la perspective de son prochain retour à la vie publique. Photo : Radio-Canada / Margaud Castadère

Le directeur de la campagne de Dominic LeBlanc, Victor Boudreau, partage son avis.

Nous sommes évidemment très contents. Je sais que Dominic voudrait être ici lui-même pour remercier les électeurs. C’est quand même sa septième victoire d’affilée. Alors, Dominic a toujours su bien représenter la région. Je pense que c’est important de souligner la contribution des nombreux bénévoles qui ont travaillé sur la campagne à Dominic. Il y a des bénévoles qui étaient là il y a 20 ans durant sa première victoire et qui sont encore ici aujourd’hui , indique Victor Boudreau.

Avec les renseignements de Margaud Castadère