La bloquiste Christiane Gagnon invoque des irrégularités dans le scrutin

Avec deux boîtes à ouvrir, Christiane Gagnon a déclaré en mêlée de presse que le scrutin aurait pu être entaché par des irrégularités.

Il y aurait des irrégularités et on va attendre à demain parce qu'on n'a pas terminé, disons que j'en sais pas plus, mais je sais que deux boîtes n'ont pas été comptabilisées , a déclarée la candidate de 71 ans qui tente un retour en politique après avoir été députée du Bloc québécois de 1993 à 2011.

Peut-être qu'il y a des personnes qui n'avaient pas le droit de voter et qui ont voté. C'est tout ce que je peux dire. Christiane Gagnon, candidate du Bloc québécois

Pressée de questions par les journalistes, Christiane Gagnon n'a pas donné davantage de détails, mis à part que le décompte final irait probablement à la journée de mardi.

Avec deux boîtes à ouvrir, Jean-Yves Duclos était en avance de 25 voix, soit une différence de 0,1 % par rapport au suffrage exprimé.

Christiane Gagnon a déjà indiqué qu'elle avait l'intention de contester le résultat lorsque les dernières boîtes seront ouvertes.