Marie-Claude Bibeau résiste au Bloc dans Compton-Stanstead

La députée sortante et ministre de l’Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, conserve son siège dans Compton-Stanstead, en Estrie.

Alors que 201 des 269 bureaux de vote de la circonscription étaient dépouillés, la candidate libérale récoltait 36,8 % des voix. Près de 2000 voix la séparaient de son plus proche adversaire, le bloquiste David Benoît.

On n'a rien tenu pour acquis. On savait que ça pouvait tourner du jour au lendemain depuis le début. [...] Ce soir, les gens de Compton-Stansteand me disent qu'ils me font encore confiance et ça me touche beaucoup , a déclaré Marie-Claude Bibeau.

Élue en 2011, l’ancienne directrice générale du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke a aussi occupé le poste de ministre du Développement international au cours de son premier mandat. Faire partie d'un gouvernement maintenant minoritaire ne la découragera cependant pas, assure-t-elle.

Ça me fait de la peine de perdre des collègues que j'aime beaucoup, mais les Canadiens ont décidé qu'ils voulaient continuer d'aller de l'avant avec un gouvernement libéral et progressiste. C'est bon de savoir qu'on va continuer à travailler pour l'environnement et pour plus d'équité sociale entre autres , souligne Mme Bibeau, qui dit toutefois ne pas savoir si elle conservera un poste de ministre.

La circonscription de Compton-Stanstead était passée aux mains des libéraux en 2015 après avoir été happée par la vague orange en 2011. Le Bloc québécois y avait été préalablement élu en 2008.