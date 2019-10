Drummond redevient bloquiste avec Martin Champoux

Martin Champoux remporte l'élection avec plus de 45 % des voix sur son plus proche rival, le libéral William Morales. Ce dernier récolte un peu plus de 17 % du vote.

Le bloquiste a notamment oeuvré comme animateur à la télé durant plusieurs années, en plus d'agir comme responsable des communications au Village Québécois d'Antan à Drummondville.

Cette victoire constitue un retour aux sources pour le Bloc, qui a représenté la circonscription sans interruption de 1993 à 2011, avant d'être emporté par la vague orange.

On va se retrouver une bonne délégation à Ottawa. On a été sur le banc des punitions pendant huit ans. On a fait de belles propositions, on a été propres et honnêtes pendant notre campagne , a lancé, après sa victoire, le député élu, Martin Champoux.

On est le Bloc québécois que les Québécois avaient le goût de retrouver. Martin Champoux, député élu dans Drummond

Avec 15,6 % des voix derrière la conservatrice Jessica Ebacher, qui obtient 16,4 % du scrutin, le député néo-démocrate sortant François Choquette prend la défaite avec philosophie et assure qu'il demeurera un ardent militant. Ce dernier fait une analogie entre sa défaite et la montée en flèche du NPD sous Jack Layton en 2011.

J'ai connu ça, une vague. Il y a eu une vague assez forte en région et la vague bleue nous a tout simplement avalés , a expliqué François Choquette.

François Choquette offre toute sa collaboration au nouvel élu afin d'assurer une transition harmonieuse des dossiers de la circonscription.