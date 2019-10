Le bloquiste Mario Simard remporte son pari dans Jonquière

L’annonce de l’élection de Mario Simard a provoqué une explosion de joie au Café-Théâtre Côté-Cour où ses partisans étaient rassemblés. Le nouveau député a été accueilli en héros.

C’est une charge d’affection quand même assez énorme d’être accueilli comme ça. J’en dois une part significative, je le sais, à mon chef [Yves-François Blanchet] qui a fait un super travail. J’en dois une part à mon équipe qui a été d’une efficacité redoutable, je dois le dire , a exprimé le nouveau député.

Celui qui est chargé de cours à l’Université du Québec à Chicoutimi depuis 2005 a remercié les électeurs de Jonquière de lui avoir donné leur confiance.

Mario Simard a indiqué qu’il se contenterait lundi soir de savourer sa victoire et qu’il se mettrait au travail mardi matin. Il se réjouit de voir plusieurs de ses collègues bloquistes élus eux aussi.

Je suis simplement heureux de voir que je ne serai pas seul à Ottawa. On va être nombreux et on est une belle équipe de gens dynamiques. Ça va être très intéressant dans les prochaines semaines.

Mario Simard, député de Jonquière