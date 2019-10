Neil Young signe un manifeste pour l'environnement avec un nouvel album

Je vais vivre longtemps et je suis heureux de vous le faire savoir . D'entrée, avec « Think of Me », Neil Young, bercé par une mélodie nasillarde d'harmonica, dissipe toute idée selon laquelle le chanteur aux plus de 40 albums studio à son nom pourrait ralentir la cadence.

Nous avons entendu les avertissements / Nous les avons ignorés / Nous avons vu le climat changer / le feu et les inondations, trille-t-il dans « Green is Blue ».

L'artiste a depuis longtemps épousé cette cause. Il chantait déjà en 2015 « The Monsanto Years », contre le géant des pesticides, dont l'herbicide controversé Roundup fait l'objet de nombreuses procédures en justice aux États-Unis.

Colorado parle de l'époque terrible dans laquelle nous sommes, pas seulement comme pays, mais comme planète , décrypte Nils Lofgren, du Crazy Horse, groupe fétiche avec lequel l'artiste signe cet album.

Son enregistrement, dans un studio dans les nuages à Telluride, à plus de 2500 mètres d'altitude, est documenté dans le film Mountaintop, dont la sortie est prévue mardi.