La bloquiste Kristina Michaud est élue dans Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia

Le candidat du parti de Justin Trudeau et sa plus proche rivale, la bloquiste Kristina Michaud, ont tous deux mené une chaude lutte.

Confiant en début de campagne, le député sortant faisait valoir qu’il avait réussi à réaliser 90 % de ses engagements, dont l’investissement pour le quai de Carleton-sur-Mer et l’allongement de l’aéroport de Mont-Joli.

Tableau de bord électoral Suivez les courses de votre choix, apprenez où sont les luttes serrées, regardez la soirée électorale en direct avec Patrice Roy

Rémi Massé avait ainsi le sentiment du devoir accompli.

Il a souvent rappelé durant la campagne que son parti était le seul qui pouvait faire barrage à l’élection d’un gouvernement conservateur.

Le candidat libéral dans Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia en compagnie de sa conjointe Photo : Radio-Canada / MIchel-Félix Tremblay

Le député sortant se dit content des résultats des libéraux en Atlantique. On pensait que ce serait un peu plus difficile. Est-ce que c’est ce qui peut se projeter sur le Québec? On a hâte de voir.

Il admet qu’il est un peu fébrile. Son équipe, dit-il, a travaillé fort. Il pouvait compter sur un bon groupe de bénévoles présents dans les quatre MRC de la circonscription, ajoute-t-il.

Mais est-ce que ce sera suffisant pour l’emporter devant la candidate du Bloc québécois, Kristina Michaud?

La lutte sera d’autant plus difficile pour le candidat du Parti libéral du Canada (PLC) que la candidate du Bloc québécois peut aussi compter sur l’appui de la machine du Parti québécois.

Le candidat libéral et député sortant dans Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia écoute les résultats en compagnie de ses partisans. Photo : Radio-Canada / MIchel-Félix Tremblay

Il s’agit d’une équipe électorale bien rodée. Plus d’une centaine de bénévoles étaient à l’œuvre dans les quatre MRC durant la journée du scrutin pour s’assurer que les électeurs avaient voté.

Les partisans de Kristina Michaud écoutent les résultats en attendant la candidate bloquiste, qui doit arriver un peu plus tard dans la soirée. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Il faut dire qu’une partie de la circonscription Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia englobe celle du député provincial et chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé. Kristina Michaud, 26 ans, était d’ailleurs attachée politique de M. Bérubé au moment de faire le saut en politique fédérale et avait ouvertement indiqué miser sur les forces indépendantistes de sa circonscription pour se faire élire.

La présidente de l’organisation bloquiste, Francine Héon, l’avoue : la candidate bloquiste a aussi été portée par le succès de la campagne du chef Yves-François Blanchet. On a été porté par l’ampleur que le Bloc prenait semaine après semaine.

En excluant la MRC d'Avignon, la circonscription était détenue par le Bloc québécois depuis 1993 avant de passer aux mains des libéraux lors des dernières élections.

L’ex-bloquiste et fondateur du parti Forces et démocratie, Jean-François Fortin, était venu brouiller les cartes en 2015 en remportant 11,6 % des votes et en divisant le vote bloquiste.

Kédina Fleury-Samson du Bloc québécois était tout de même arrivée bonne deuxième avec 21 % de la faveur des électeurs, presque à égalité avec Joël Charest du Nouveau Parti démocratique (NPD), qui avait réussi à récolter 20,2 % des voix.

L'ancienne députée de la Matapédia attend les résultats avec les partisans de Kristina Michaud. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Kristina Michaud, qui se décrit comme féministe et environnementaliste, a promis de s’attaquer au déclin démographique et d’améliorer la couverture cellulaire.

Conseiller municipal à Sainte-Luce, Rémi-Jocelyn Côté, qui se présente sous la bannière du Nouveau Parti démocratique (NPD), mise aussi, pour se faire élire, sur son désir de bâtir une économie axée sur la rétention des jeunes en région ainsi que sur son intérêt pour l’environnement et l’énergie éolienne.

Natasha Tremblay du Parti conservateur du Canada (PCC) tente de faire mieux que le candidat de 2015, André Savoie, qui avait recueilli 6 % des suffrages.

La jeune étudiante en droit, originaire de l’île Bizard, dans la région de Montréal, a fait une campagne discrète. Elle se dit très sensible à la question démographique, notamment aux réalités d’une région confrontée à l’exode des jeunes et à une population vieillissante.

C’est aussi le cas du candidat du Parti vert, James Morrisson. Le parti d’Elizabeth May avait récolté seulement 1 % des appuis en 2015.

Le Parti populaire du Canada présentait aussi un candidat, Éric Barnabé. Ancien militant du Parti conservateur, M. Barnabé a été candidat conservateur défait dans l’élection provinciale de 2018. Il avait obtenu moins de 2 % des suffrages.

Un total de 11 936 électeurs, soit près d’un électeur sur cinq, se sont présentés aux urnes lors du vote par anticipation.

Quelque 36 772 votants (60 %) sur une possibilité de 60 890 électeurs inscrits ont participé au scrutin en 2015 dans Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia.