Le BQ reprend Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques

Le candidat bloquiste, Maxime Blanchette-Joncas, a réussi à déloger le député sortant, le néo-démocrate Guy Caron, auxquels les électeurs avaient fait confiance pendant deux mandats, à la suite de la vague orange de 2011.

Wow! Ça y est, c'est fait, on l'a eue! , s'est écrié M. Blanchette-Joncas lorsque son élection a été confirmée.

On est partis de loin, on a travaillé fort, d'arrache-pied. [...] Aujourd'hui, on envoie un message très fort à Ottawa. L'Est-du-Québec, le Bloc québécois également, revient en force et on va s'assurer de défendre les intérêts de la région, les consensus québécois à Ottawa.

Maxime Blanchette-Joncas, candidat élu dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques