Au moins six conservateurs réélus dans la grande région de Québec

Les deux ténors conservateurs de la Capitale-Nationale, les députés sortants Gérard Deltell et Pierre Paul-Hus, ont rapidement été réélus respectivement dans Louis-Saint-Laurent et Charlesbourg—Haute-Saint-Charles.

Dans Chaudière-Appalaches, leur collègue de longue date, Steven Blaney et Jacques Gourde ont eux aussi à nouveau obtenu la confiance des électeurs. Ils représenteront les circonscriptions de Bellchasse—Les Etchemins—Lévis et Lévis—Lotbinière pour un cinquième mandat consécutif.

Bernard Généreux obtient un deuxième mandat consécutif dans Montmagny—L’Islet—Kamouraska. Il est le président du caucus conservateur pour le Québec depuis 2015. Il a aussi représenté la circonscription de 2009 à 2011 avant d'être battu par 9 voix lors de la vague orange.

Le retour du Bloc

Le Bloc québécois, qui n'avait fait élire aucun député dans la grande région de Québec depuis la vague orange de 2011, a fait élire Caroline Desbiens dans Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d'Orléans—Charlevoix.

La directrice générale de l'Hôtel du Capitaine de L'Isle-aux-Coudres a battu la députée conservatrice Sylvie Boucher qui avait remporté la circonscription avec plus de 3300 voix d'avance en 2015.

Cet article sera mis à jour au fur et à mesure que les résultats seront confirmés dans les onze circonscriptions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Tableau de bord électoral Suivez les courses de votre choix, apprenez où sont les luttes serrées, regardez la soirée électorale en direct avec Patrice Roy

Circonscriptions libérales

Élu pour la première fois en 2015, le libéral Joël Lightbound est réélu dans la circonscription de Louis-Hébert.

Il résiste ainsi à la montée du Bloc québécois dans la région et siègera pour un deuxième mandat, un fait rare dans cette circonscription qui a changé d’allégeance politique chaque élection depuis 2000.

Ce qui me réjouit, c'est que je vois beaucoup de progressistes qui se fédèrent derrière le parti libéral, qui voient qu'on a un gouvernement qui en a fait beaucoup , a commenté Joël Lightbound quelques minutes après la confirmation que le prochain gouvernement serait formé par le Parti libéral du Canada.

La course s’annonce plus serrée dans la circonscription de Québc, représentée par le ministre sortant Jean-Yves Duclos. À 23 h 10, son avenir était toujours incertain, mais il menait par plus de 500 voix devant la bloquiste Christiane Gagnon.

En Beauce, Maxime Bernier a été défait à sa première tentative comme chef du Parti populaire du Canada.