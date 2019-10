Simulation de vote : des élèves élisent un gouvernement libéral minoritaire

Les résultats du vote des jeunes se détaillent ainsi :

Parti libéral du Canada : 22,3 % des suffrages et 109 sièges;

Nouveau Parti démocratique : 24,8 % des suffrages et 98 sièges;

Parti conservateur du Canada : 25 % des votes et 94 sièges;

Parti vert : 18,2 % des suffrages et 28 sièges;

Bloc québécois : 1,2 % des voix et 9 sièges.

Plus d’un million d’élèves du primaire et du secondaire ont participé à cette élection parallèle, la plus grande au pays.

L’opération organisée par CIVIX, un organisme né de la fusion de Vote étudiant et d'Opération dialogue, a pour objectif d’initier les jeunes aux questions de démocratie, dont l'exercice du vote.

Avant ce vote, les jeunes ont participé à des débats, se sont informés sur les plateformes des partis et ont pu également interroger des candidats de leur circonscription. Ils ont également pu se servir de la Boussole électorale conçue pour les jeunes.

Des élèves ont aussi participé à toute l’opération de vote comme personnel électoral.

Plus de 9500 écoles ont participé à cette opération, représentant les 338 circonscriptions du Canada, de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve-et-Labrador.

Plus de 1000 écoles et organismes jeunesse ont participé au Québec.

Nous remercions sincèrement les milliers d'enseignants qui prennent le temps d'engager leurs élèves dans le processus démocratique grâce au programme Vote étudiant. C'est un privilège pour CIVIX de travailler avec eux , a déclaré Catherine McDonald, directrice générale de CIVIX-Québec, soulignant la participation de 25 000 enseignants.

Ce vote parallèle a reçu l’appui d’Élections Canada.