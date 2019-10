Sébastien Lemire, du Bloc québécois, élu dans Abitibi-Témiscamingue

Après huit ans de règne du NPD, la circonscription Abitibi-Témiscamingue est passée aux mains du Bloc québécois. À 35 ans, Sébastien Lemire devient le plus jeune député fédéral depuis 1984.

Le nouveau député a rapidement pris l'avance, suivi de la libérale Claude Thibault et du conservateur Mario Provencher.

Il a reçu un accueil très chaleureux de ses partisans quelques minutes après son élection. Message très simple et très clair, on est à Ottawa pour une seule chose : la défense des intérêts de l’Abitibi-Témiscamingue et du Québec , a-t-il lancé.

Sébastien Lemire est un militant de longue date pour la cause souverainiste du Québec. Il a d'ailleurs été président de l'aile jeunesse du Parti Québécois.

Sébastien Lemire est un militant de longue date. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

[On est] la gang qui était avec Pierre Brien il y a 20 ans et 20 ans plus tard, le flambeau est à nous , a-t-il souligné dans son discours de remerciement.

L'Abitibi-Témiscamingue, c'est nous! Sébastien Lemire, député élu d'Abitibi-Témiscamingue

