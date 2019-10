La bloquiste Marilène Gill réélue dans Manicouagan

La lutte a toutefois été serrée pour le deuxième rang. Le conservateur François Corriveau n'a obtenu que 52 votes de plus que son adversaire du Parti libéral, Dave Savard, qui s'est contenté du troisième rang.

Les candidats du Nouveau Parti démocratique Colleen McCool, du Parti vert, Jacques Gélineau, et du Parti populaire du Canada, Gabriel Côté, n'ont récolté que très peu de votes

Marilène Gill se réjouit de la forte majorité avec laquelle elle remporte l’élection dans sa circonscription.

Je vois qu’il y a une satisfaction du travail accompli, mais évidemment on ne se repose pas sur nos lauriers.

Marilène Gill entrevoit avec enthousiasme ce nouveau mandat qu’elle réalisera aux côtés d’un plus grand nombre de députés de son parti à Ottawa.

Pour un parti qu’on disait pratiquement moribond l’année dernière, on a fait beaucoup de travail au cours de l’année. Nous allons être la seconde opposition à la Chambre des communes.

Pendant la campagne électorale, Marilène Gill a notamment promis de poursuivre le travail pour protéger les fonds de pension et les assurances collectives des travailleurs et des retraités. Elle s’est aussi engagée àorganiser un forum régional sur le désenclavement de la Côte-Nord dans la première année de son nouveau mandat.

Entouré de ses partisans libéraux à Baie-Comeau, Dave Savard s’est dit satisfait de la campagne qu’il a menée dans sa circonscription.

Mon équipe et moi, on a travaillé très fort, on s’est pris d’avance.

Dave Savard, candidat défait du Parti libéral du Canada