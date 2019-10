Le Bloc bataille avec le Parti libéral pour le Québec

Les bureaux de vote sont désormais fermés et le dépouillement est commencé partout au Québec, où la 43e campagne électorale fédérale donne lieu à de chaudes luttes, notamment entre le Bloc québécois et le Parti libéral.

Le Québec compte 78 des 338 circonscriptions électorales du pays. Au moment de la dissolution de la Chambre des communes, c’est le Parti libéral qui détenait la majorité des sièges, avec 40 députés. Le Parti conservateur en détenaient 11, tandis que le NPD et le Bloc en détenaient respectivement 14 et 10. La province comptait aussi un député issu du Parti populaire du Canada (Maxime Bernier), un député issu du Parti vert (Pierre Nantel) et un siège vacant (Saint-Léonard-Saint-Michel).

Dans Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine, les résultats préliminaires témoignent d’une lutte très serrée, mais le candidat du Bloc québécois, Guy Bernatchez, creuse son avance sur la libérale Diane Lebouthillier, qui était ministre du Revenu sous la gouverne de Justin Trudeau.

Le dépouillement des premières boîtes de scrutin témoigne également d'une baisse du vote populaire pour le Nouveau Parti démocratique, où ses candidats se retrouvent relégués au troisième rang dans de nombreuses circonscriptions qui étaient pourtant à sa portée.

Plusieurs chefs tentent de se faire élire ou réélire dans une circonscription québécoise. C’est le cas du libéral Justin Trudeau dans Papineau, à Montréal, et du bloquiste Yves-François Blanchet, dans Belœil—Chambly, en Montérégie. Ce dernier était en bonne position, selon les premiers résultats.

Dans la circonscription de Beauce, dans la région de Québec, le chef du Parti populaire, Maxime Bernier, tente quant à lui de se faire élire sous cette nouvelle bannière qu’il a créée après avoir claqué la porte du Parti conservateur, qui lui livre d’ailleurs une chaude lutte. M. Bernier accuse d'ailleurs un léger retard sur son adversaire conservateur, Richard Lehoux.

La bataille est aussi féroce dans de nombreuses circonscriptions ailleurs dans la province, qui a vu une remontée du Bloc québécois dans les intentions de vote brouiller les cartes.

En 2011, le Bloc québécois avait été emporté par la vague orange, ne récoltant que 4 sièges tandis qu’il en détenait 47 au moment de dissoudre la Chambre. Cette défaite avait mené à la démission du chef d’alors, Gilles Duceppe, qui avait été défait dans sa propre circonscription, Laurier—Sainte-Marie, par la néo-démocrate Hélène Laverdière.

Puis, lors des élections fédérales de 2015, M. Duceppe avait effectué un retour dans l’arène politique pour tenter de mener le Bloc québécois vers un meilleur résultat. Le Parti n’avait toutefois fait élire que 10 députés, ce qui ne lui avait pas permis de regagner son statut de groupe parlementaire, qui nécessite un minimum de 12 députés.

Yves-François Blanchet, l'actuel chef du Bloc, a entamé la présente campagne avec un parti affaibli par les luttes internes qui ont eu cours sous la gouverne de sa prédécesseure, Martine Ouellette. Avant le déclenchement des élections, M. Blanchet avait affirmé vouloir faire élire au moins 20 députés.