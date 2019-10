Déconfiture pour les néo-démocrates au Québec

Dès le dépouillement des boîtes au Québec, le Nouveau Parti démocratique a rapidement été écarté de la course. Des 14 circonscriptions qu'il détenait à la dissolution de la Chambre des communes, une seule est officiellement restée orange, à savoir celle d'Alexandre Boulerice, réélu dans Rosemont–La-Petite-Patrie.

Ruth Ellen Brosseau mène tout de même une chaude lutte contre le bloquiste Yves Perron dans Berthier-Maskinongé.

La plupart des sièges orange ont été ravis par le Bloc québécois. Sans grande surprise, les néo-démocrates se sont fait ravir la circonscription de Beloeil–Chambly par le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

En 2015, le NPD avait déjà connu un important revers en faisant élire 44 députés, soit une soixantaine de moins que les 103 élus lors de la vague orange de 2011. Au Québec, seuls 16 députés néo-démocrates avaient été portés au pouvoir, 43 de moins qu’en 2011.

Plus tôt, les néo-démocrates avaient remporté un siège, soit la circonscription de Saint-Jean-Est, à Terre-Neuve, détenue jusqu'ici par les libéraux. Jack Harris, premier élu du parti de la soirée, effectue ainsi un retour après avoir été défait en 2015. L'essentiel des sièges perdus par le Parti libéral en Atlantique ont toutefois été remportés par le Parti conservateur.

En Ontario, où le NPD comptait 8 députés, la majeure partie des acquis a été préservée, notamment dans Timmins–Baie James, Hamilton-Centre et London–Fanshawe.

Le chef néo-démocrate tente quant à lui de se faire réélire dans Burnaby-Sud, en Colombie-Britannique.

À son arrivée au Parlement, en février, le chef du NPD, Jagmeet Singh, s’était engagé à « redoubler d’efforts pour renouer avec les Québécois » et à marcher dans les pas de son prédécesseur, Jack Layton.

Je veux être un allié du Québec , avait-il déclaré en tout début de campagne, promettant aux électeurs de la province « plus que de belles paroles ». Augmentation de l’enveloppe pour gérer l’immigration sur son territoire, application de la loi 101 aux entreprises de compétence fédérale, réintégration du Québec dans la Constitution canadienne : le chef du NPD comptait rallier les électeurs en accordant des pouvoirs accrus à Québec.

En dépit des accusations lancées à Justin Trudeau au cours de la campagne, notamment celles d’avoir « menti » aux Canadiens et de les avoir fait attendre au lieu de livrer les résultats, Jagmeet Singh avait ouvertement envisagé l’idée de former une coalition avec les libéraux afin de faire barrière aux conservateurs d’Andrew Scheer.