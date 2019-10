Jody Wilson-Raybould réélue dans Vancouver-Granville

Jody Wilson-Raybould espérait que les électeurs de la circonscription de Vancouver-Granville la soutiennent et elle a reçu, une fois de plus, leur confiance. Dans une course serrée qui s'est jouée à trois, elle a confirmé sa réélection après le dépouillement de 180 boîtes scrutin sur 205.

Les sympathisants de Jody Wilson-Raywould se rassemblent au point de rassemblement de la candidate indépendante à Vancouver. Photo : CBC/Maggie MacPherson

La candidate indépendante conserve son siège à Chambre des communes en remportant provisoirement 30,9 % des voix. Lors des élections fédérales de 2015, elle avait ravi 44 % des voix dans sa circonscription.

L'ancienne ministre fédérale de la Justice se mesurait en particulier au candidat libéral Taleed Noormohamed. L’entrepreneur vancouvérois nommé en août dernier disait ne pas craindre de se mesurer à Mme Wilson-Raybould.

M. Noormohamed arrive en seconde position avec 26,4 % des voix.

Zach Segal, le candidat du Parti conservateur du Canada arrive en troisième position avec 22,3 % des suffrages dans leur circonscription. La néo-démocrate Yvonne Hanson suit avec 14,4 % et Louise Boutin, du Parti vert du Canada termine en queue de peloton avec 5,1 % des voix.

Jody Wilson Raybould s'est présentée comme candidate indépendante alors qu'elle avait remporté la circonscription de Vancouver-Granville en 2015 sous la bannière libérale. Photo : Radio-Canada / Anaïs Elboujdaïni

Sous les projecteurs dans l'affaire SNC-Lavalin

Jody Wilson-Raybould a été chassée du caucus libéral dans la foulée du scandale SNC-Lavalin, après avoir démissionné de son poste de ministre des Anciens Combattants.