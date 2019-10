Témoignage accablant au procès de deux anciens tenanciers de bar accusés de viol

À Toronto, une urgentologue spécialisée dans les effets de l'intoxication a témoigné pour la Couronne au procès des deux hommes accusés d'avoir séquestré et agressé une femme en décembre 2016 dans un bar de la ville. Le propriétaire de l'établissement, Gavin MacMillan, et son gérant, Enzo De Jesus Carrasco, ont plaidé non coupable à l'ouverture de leur procès il y a deux semaines. Le consentement de la présumée victime est au centre des plaidoiries.