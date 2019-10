Les luttes électorales à surveiller ce soir dans la grande région d'Ottawa et de Gatineau

Traditionnellement, les régions de l’Outaouais et de l’est ontarien envoient une majorité de députés libéraux à la Chambre des communes. Le scénario se répétera-t-il encore une fois, ce soir?

Radio-Canada surveille 14 circonscriptions en Outaouais et dans l’est ontarien. Voici les luttes à surveiller. La carte ci-dessous sera mise à jour tout au long de la soirée.

La circonscription fédérale d'Ottawa—Vanier est présentement détenue par la libérale Mona Fortier. Photo : Radio-Canada

Ottawa—Vanier

La députée sortante Mona Fortier part largement favorite dans cette circonscription qui, depuis 1935, a toujours été représentée par un libéral à la Chambre des communes. Son principal adversaire est Joël Bernard, un conservateur de longue date, qui a déjà représenté la circonscription de Nepisiguit au Nouveau-Brunswick dans le gouvernement de Bernard Lord. Les deux candidats ont des visions divergentes sur la manière de combattre la pauvreté. Le Nouveau Parti démocratique (NPD) mise sur Stéphanie Mercier, une infirmière de l’Hôpital Montfort. Tandis que le Parti vert est représenté par Oriana Ngabirano, une stratège en relations publiques.

Le député sortant de la circonscription fédérale d'Orléans, le libéral Andrew Leslie, a annoncé sa retraite en mai dernier. Photo : Radio-Canada

Orléans

La lutte qui oppose la libérale Marie-France Lalonde, ex-ministre provinciale, et David Berstchi, un libéral de longue date qui est passé récemment au Parti conservateur, s’annonce intéressante. Historiquement, au fédéral, les électeurs de cette circonscription ont toujours voté rouge, excepté en 2006 et en 2011, où ils ont choisi le conservateur Royal Galipeau — qui, ironiquement, était lui aussi un transfuge du Parti libéral. Les espoirs du NPDNouveau Parti démocratique reposent sur Jacqui Wiens, une organisatrice communautaire queer, et ceux du Parti vert sur la psychothérapeute Michelle Petersen.

La circonscription fédérale de Glengarry—Prescott—Russell est présentement détenue par le libéral Francis Drouin. Photo : Radio-Canada

Glengarry—Prescott—Russell

Le candidat conservateur Pierre Lemieux a représenté la circonscription de Glengarry—Prescott—Russell pendant près de 10 ans avant d’être chassé de son poste par le libéral Francis Drouin, en 2015. La bataille qui oppose les deux hommes sonne comme une revanche dans cette circonscription où vivent bon nombre de producteurs laitiers mécontents des récents traités de libre-échange. Le néo-démocrate Konstantine Malakos va tenter de brouiller les cartes, en occupant tout l’espace laissé vacant par Marthe Lépine, expulsée du Parti vert en raison de propos jugés controversés sur l’avortement.

Le député sortant de la circonscription fédérale de Gatineau est le libéral Steven MacKinnon. Photo : Radio-Canada

Gatineau

Régulièrement libérale, une fois néo-démocrate, bloquiste et même déjà progressiste-conservatrice, la circonscription de Gatineau est imprévisible. Même si le député sortant, le libéral Steven MacKinnon, part avec une longueur d’avance, il ne faut rien tenir pour acquis. Du côté conservateur, l’ancienne conseillère municipale Sylvie Goneau n’a pas dit son dernier mot. Les deux candidats se posent en champions du transport en commun et de la fonction publique. Sur ce même terrain les côtoient Éric Chaurette (NPD), Geneviève Nadeau (Bloc québécois) et Guy Dostaler (Parti vert).

La circonscription fédérale de Hull–Aylmer est présentement détenue par le libéral Greg Fergus. Photo : Radio-Canada

Hull—Aylmer

La circonscription de Hull—Aylmer a déjà été bloquiste (1990) et néo-démocrate (2011), mais les électeurs sont restés la plupart du temps fidèles au Parti libéral. C’est dans ce contexte que le député sortant, le libéral Greg Fergus, sollicitera un deuxième mandat. Il affrontera le conservateur Mike Duggan, un élu municipal de Gatineau. Les deux candidats ont des visions diamétralement opposées sur le transport en commun. Le néo-démocrate Nicolas Thibodeau, la bloquiste Joanie Riopel ainsi que la candidate du Parti vert, Josée Poirier-Defoy, font également partie de la course électorale.

La circonscription fédérale de Glengarry-Prescott-Russell est présentement détenue par le libéral Francis Drouin. Photo : Radio-Canada

Pontiac

Le député sortant, le libéral Will Amos, s’est posé comme le champion de l’Internet haute vitesse, mais ses adversaires aiment lui rappeler que les résidents du Pontiac sont aussi soucieux de l’économie et de l’environnement. Le conservateur Dave Blackburn, le bloquiste Jonathan Carreiro-Benoit et le candidat vert Claude Bertrand se disent préoccupés par les besoins de ceux qui vivent dans la partie rurale de la circonscription. Quant à elle, la représentante du Nouveau Parti démocratique, Denise Giroux, souhaite baisser le coût de la vie.

Tableau de bord électoral Suivez les courses de votre choix, apprenez où sont les luttes serrées, regardez la soirée électorale en direct avec Patrice Roy

Les autres circonscriptions, en bref

Argenteuil—La Petite-Nation : Pourrait-on voir une percée bloquiste dans cette circonscription qui a envoyé à la Chambre des communes, en 2015, le libéral Stéphane Lauzon? Yves Destroismaisons du Bloc québécois pourrait causer une surprise.

Ottawa-Centre : Est-ce que la ministre de l’Environnement, la libérale Catherine McKenna, conservera son siège? La lutte s’annonce serrée entre elle et la néo-démocrate Emilie Taman.

Ottawa-Sud : En poste depuis 2004, le libéral David McGuinty semble encore une fois en bonne voie de l’emporter. Est-ce que l’usure du pouvoir aura raison de lui? C’est le pari du candidat conservateur Eli Tannis.

Ottawa-Ouest—Nepean : Le candidat conservateur Abdul Abdi tentera une seconde fois de déloger la libérale Anita Vandenbeld. La dernière fois, cela ne s’était pas bien passé pour lui, alors qu’il avait perdu par plus de 16 000 voix.

Nepean : La libérale Chandra Arya défendra son siège contre le conservateur Brian St-Louis. Lors des dernières élections, elle avait remporté plus de 10 000 voix sur son plus proche adversaire.

Carleton : Le conservateur Pierre Poilievre a gagné son siège de justesse, en 2015, avec seulement 1849 voix de plus que son plus proche adversaire. Il fait de nouveau face au libéral Chris Rodgers.

Kanata—Carleton : La libérale Karen McCrimmon, qui avait gagné son siège avec environ 7000 voix de plus sur son plus proche adversaire en 2015, devra batailler ferme, si elle veut le conserver. Elle fait face à la conservatrice Justina McCaffrey.

Stormont—Dundas—South Glengarry : Après avoir obtenu quatre mandats, le député sortant Guy Lauzon a choisi de ne pas se représenter. Son remplaçant, Eric Duncan, espère poursuivre la tradition. Il fera face à la libérale Heather Megill.