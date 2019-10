Élections 2019 : les premières boîtes de scrutin dépouillées à T.-N.-L.

En raison du différent fuseau horaire, c’est à Terre-Neuve-et-Labrador que les premiers résultats des élections fédérales de 2019 sont attendus.

Aux dernières élections en 2015, une vague rouge libérale avait déferlé en Atlantique engloutissant la totalité des 32 circonscriptions dans les quatre provinces.

Cette fois, les analystes et prédictions anticipent la perte de plusieurs sièges libéraux au profit des conservateurs dans les Maritimes et quelques percées néo-démocrates et vertes.

Voici quelques circonscriptions à surveiller:

Terre-Neuve-et-Labrador :

Avalon: le Parti vert a présenté un candidat vedette dans lequel reposent tous les espoirs de faire élire un premier député vert dans la province.

Saint-Jean- Est: le candidat néo-démocrate, Jack Harris, se présente pour reconquérir son siège.Il s’agit de la seule circonscription dans la province où le NPD pourrait faire un gain.

Nouveau-Brunswick :

Acadie-Bathurst : une reprise de siège par le néo-démocrate Daniel Thériault est possible.

Fredericton : le candidat libéral et le conservateur sont au coude-à-coude dans les intentions de voix, suivi de très prêts par le candidat du Parti vert.

Beauséjour et Moncton-Riverview-Dieppe : les candidats libéraux Dominic LeBlanc et Ginette Petitpas-Taylor étaient tous deux ministres au sein du cabinet de Justin Trudeau.

Île-du-Prince-Édouard :

Charlottetown : fief libéral où l’on surveille une montée en popularité de la candidate du Parti vert.

Nouvelle-Écosse :

Nova-Ouest, Sydney-Victoria et Cape Breton-Canso : les trois circonscriptions des anciens députés progressistes-conservateurs ont tourné le dos en bloc à la politique provinciale pour se présenter sous la bannière conservatrice au fédéral.

Halifax : la candidate néo-démocrate a des chances de reprendre la circonscription aux libéraux qui l’avaient ravie aux néo-démocrates en 2015.