Alain Rayes obtient un deuxième mandat dans Richmond-Arthabaska

Celui qui est le lieutenant politique du PCC pour le Québec depuis deux ans détenait plus de 44% des voix avec 45 des 270 boîtes de scrutin de dépouillées.

Je continuerai à faire de la politique pour unir et réunir les gens. Je continuerai d'être sur le terrain, proche de vous tous, et à tout mettre en oeuvre pour faire une différence pour les gens d'ici, pour les gens du Québec et une différence pour la population de notre beau et grand pays, le Canada , a déclaré Alain Rayes après la confirmation de sa victoire.

Je suis très heureux d'avoir gagné la confiance des citoyens pour une deuxième élection dans Richmond-Arthabaska, mais je suis déçu de ne pas être au gouvernement. Je pense que tout le monde travaille pour gagner, pour gouverner et mettre en place nos mesures qu'on a présentées à la population , a-t-il ajouté.

L'ancien maire de Victoriaville devançait le candidat bloquiste Olivier Nolin, qui détenait un peu plus de 27% du suffrage.

Le candidat néodémocrate Olivier Guérin, qui avait admis à Radio-Canada qu'il ne comptait pas faire campagne dans la circonscription, se trouvait quant à lui en cinquième position, avec environ 5% des votes.

Marc Patry, du Parti libéral, et Laura Horth-Lepage, du Parti vert, avaient respectivement obtenu un peu plus 17% et 5% des voix jusqu'à maintenant.