Une chanson pour préserver la langue innue est lancée au colloque Pakatakan

Écrite par l'auteur-compositeur-interprète Shauit, la chanson Ninan tshitauassimuauat porte sur la transmission de la langue innue au sein de la famille. C'est la musique du succès We are the World, enregistrée en 1985 et écrite par Michael Jackson et Lionel Richie, qui a été choisie pour accompagner les paroles en langue innue.