Trois arrestations en lien avec l'agression d'un Néo-Brunswickois à Rimouski

La Sûreté du Québec a indiqué lundi qu'une enquête du service des crimes majeurs avait permis de procéder à l'arrestation de trois personnes.

Deux des trois suspects sont aussi originaires du Nouveau-Brunswick. Selon les enquêteurs, les présumés coupables sont Éric Pitre, 20 ans, de Val D'amour, ainsi que Maxime Lévesque, 21 ans, de McLeod.

Éric Pitre lors de son entrée au palais de justice de Rimouski. Photo : Radio-Canada

Éric Pitre a été arrêté au début du mois d'août dernier et a comparu en cour depuis, avant d'être remis en liberté sous conditions en attendant la suite des procédures. Maxime Lévesque, pour sa part, a été arrêté le 18 octobre et a comparu en cour le même jour. Il a lui aussi été remis en liberté en attendant la suite.

La troisième personne arrêtée vient du Québec. Kayla Gideon, de Listuguj, a été arrêtée le 16 octobre et a comparu le même jour. Elle est restée en détention jusqu'à sa deuxième comparution pour son enquête et elle attend sa remise en libération, prévue plus tard cette semaine.

Les trois suspects font face à divers chefs d’accusation pour des voies de fait causant des lésions. La victime, un homme de 25 ans du Nouveau-Brunswick, est toujours hospitalisée comme le confirme le porte-parole de la Sûreté du Québec Claude Doiron.