La pluie attendue au Manitoba pourrait provoquer des inondations

Dans certaines régions du Manitoba on surveille de près le niveau des rivières et des lacs alors que la province prévient que les pluies attendues pourraient faire encore monter les eaux, voire provoquer des inondations à certains endroits.

Infrastructure Manitoba a publié un avertissement d'inondation, dimanche, concernant certains lacs dans le parc provincial Whiteshell, ainsi que les rivières et les ruisseaux dans le sud et le sud-est de la province.

La province a toutefois indiqué que les niveaux d'eau dans les lacs du parc provincial Whiteshell se sont stabilisés à des niveaux records ou presque, et devraient reculer tant que les précipitations demeurent faibles.

Un avis de crue a également été annoncé pour certaines portions de la rivière Rouge, y compris celle qui traverse Winnipeg.

La tempête de neige qui s’est abattue sur la province les 10 et 11 octobre a recouvert certaines régions avec de la neige épaisse et lourde. Cette dernière a depuis largement fondu dans le centre-sud et l’ouest du Manitoba et le ruissellement dans la plupart des régions a ralenti.

Avis de vents forts

Par ailleurs, le centre de prévisions hydrographiques du gouvernement du Manitoba a publié un avis de vents forts lundi.

L’avis précise que ces vents forts produiront des vagues, ce qui pourrait avoir un impact sur les propriétés situées le long du lac Winnipeg et du lac Manitoba.

Selon la province, ce phénomène pourrait toucher particulièrement les rives près de Gimli et de Victoria Beach. Les vagues pourraient atteindre près de deux mètres de hauteur.

Les vents se lèveront lundi en fin d'après-midi et la situation ne reviendra à la normale que mardi en fin de journée.