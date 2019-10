On ne devrait pas avoir à demander un service en français, déplorent des électeurs

Une électrice, Emmanuelle Chapados, affirme qu’elle n'a reçu que des réponses en anglais dans le bureau de vote où elle s'est rendue, dans la circonscription de Beauséjour au Nouveau-Brunswick.

À aucun point dans le processus on m'a offert activement si je voulais parler anglais ou français. Donc j'ai répondu en français, mais on m'a jamais parlé en français durant tout le processus , s'indigne-t-elle.

Dans un autre cas, un électeur, René Poirier, a été accueilli par un membre unilingue anglophone. Il a pu ensuite recevoir un service en français, mais pas à toutes les stations de vote dans le bureau.

Dans un pays qui est bilingue, dans une province la seule province officiellement bilingue au pays, dans la première ville bilingue au Canada, l'année du 50e anniversaire du bilinguisme au Nouveau-Brunswick... On m'accueille avec un I don't speak French , se plaint René Poirier, électeur originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Une première pour ces électeurs

C'est la première fois qu'une telle situation leur arrive.

Élections Canada dit prendre ces témoignages très au sérieux. On dit que tous les efforts ont été mis pour recruter le plus de personnel le bilingue possible... mais qu'il y a eu des défis de dernière minute dus notamment à des désistements de personnel pour maladie.

L'organisme indépendant reconnaît que l'offre active de service en français reste un problème, mais qu'il y a des défis considérables de recrutement et de rétention de personnel pour le jour du vote.

Toutes les plaintes remplies dans les bureaux de vote par les citoyens sont acheminées à Élections Canada qui les transmet ensuite directement au Commissariat aux langues officielles du Canada.

Élections Canada nous a dit avoir reçu avant aujourd'hui seulement une plainte concernant un manque de service en français dans un bureau de vote cette année.

D'après un reportage de Margaud Castadère