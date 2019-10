La démarche CULTURAT reconnue à l'international

Tourisme Abitibi-Témiscamingue vient d’obtenir une reconnaissance et une visibilité supplémentaires pour la région, et ce, au niveau international.

L’Abitibi-Témiscamingue devient un territoire leader dans le programme Villes Leaders de Cités et Gouvernements locaux unis, partenaire de l’UNESCO et de l’ONU.

La région se retrouve donc parmi les 14 villes et territoires internationaux s’étant démarqués au niveau culturel, par la mise en place du programme CULTURAT.

Nous, avec CULTURAT, on s’est vraiment, mais vraiment démarqués au niveau international, au niveau culturel et au niveau d’une mobilisation citoyenne et au niveau des arts et de la culture , souligne la directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Randa Napky.

Donc, ils nous ont qualifiés de territoire leader avec les 13 autres. Ça, c’est gros pour le Québec et le Canada, parce que nous sommes un exemple de bonnes pratiques en matière de développement culturel , ajoute-t-elle.

Barcelone, Milan et Rome figurent aussi parmi les grandes villes à avoir reçu cette reconnaissance.