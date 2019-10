Centre d’entraînement tactique à Gatineau : un vote est prévu au conseil municipal mardi

Le conseil municipal de Gatineau doit se prononcer mardi sur une demande de changement de zonage qui permettrait la construction d’un centre de formation et d'entraînement tactique sur les terrains de l'aéroport municipal. Selon les informations de Radio-Canada, les promoteurs du projet auraient présenté un compromis.

Il s’agit d’un projet d’envergure estimé à 100 millions de dollars, incluant un bâtiment de 18 580 mètres carrés dans le parc industriel. L'édifice inclurait, entre autres, des salles d'entraînement intérieures et des simulations virtuelles qui pourraient servir aux policiers, aux militaires et aux escouades de recherche et sauvetage.

Le projet prévoyait aussi la construction d'un village fictif pour simuler, par exemple, des sauvetages par hélicoptère.

Un projet de moins grande envergure

Devant les préoccupations de certains élus, les promoteurs auraient notamment retiré l'installation d'un champ de tir aux abords de l'aéroport, selon ce que Radio-Canada a appris.

Des conseillers s’inquiètent en effet des risques associés à de telles activités à proximité d'une zone de trafic aérien. Ils se demandent également qui aurait accès à ces installations.

Quant au village fictif, il aurait aussi été retiré.

À l'ordre du jour mardi

La demande de changement de zonage est inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal mardi. Il stipule cependant que seule la construction d'un bâtiment pour de la formation virtuelle est recommandée, soit la première phase du projet.

Les élus discuteront du dossier à huis clos.

La demande de changement de zonage avait été retirée en août dernier, remise au 17 septembre, avant d’être reportée de nouveau pour permettre aux conseillers d’obtenir des réponses à leurs questions.

Le centre d’entraînement aurait déjà reçu l'approbation du conseil d'administration de l'Aéroport exécutif de Gatineau-Ottawa et de celui de Transports Canada. L'identité des promoteurs n'a pas été rendue publique.

D'après les informations de Nathalie Tremblay