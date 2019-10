Les infirmières devraient-elles pouvoir prescrire plus de médicaments?

Ces changements sont proposés par l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario, l'organisme qui réglemente la profession.

Il demande également que les infirmières puissent prescrire des médicaments utilisés pour soigner des plaies et dans la médecine de voyage.

Le Collège affirme que les infirmières pourraient aider à fournir un accès plus rapide à ces médicaments et réduire les temps d'attente pour certains services.

Il assure aussi que ces mesures permettraient de libérer les médecins afin qu'ils puissent se concentrer davantage sur des cas plus complexes.