Élections fédérales : l'Atlantique se rend aux urnes lundi

C’est jour de vote au pays aujourd’hui et partout en Atlantique, on se rend aux urnes pour remplir son devoir de citoyen.

Quarante jours se sont déjà écoulés depuis le déclenchement de la campagne et les électeurs vont choisir aujourd'hui les députés de la Chambre des communes et ainsi déterminer qui formera et dirigera le prochain gouvernement du Canada.

Ce sont 338 sièges qui seront gagnés ce soir au pays, dont 10 au Nouveau-Brunswick, 11 en Nouvelle-Écosse, 7 à Terre-Neuve et 4 à l’Île-du-Prince-Édouard.

Élections Canada estime qu’il y a eu davantage de votes par anticipation cette année que les dernières élections fédérales de 2015. Selon les données préliminaires, 4,7 millions de Canadiens ont voté par anticipation, ce qui équivaut à une augmentation de 30,5 % toujours par rapport à 2015.

On estime à plus de 138 740 personnes qui se sont rendues voter au Nouveau-Brunswick entre le 11 et le 14 octobre dernier.

Pour cette même période en Nouvelle-Écosse, 135 644 personnes ont voté par anticipation, suivi 36 234 électeurs à Terre-Neuve. Les insulaires de l’Île-du-Prince-Édouard se situent en quatrième, avec un total de 25 843.

À quoi pourrait-on s'attendre du résultat du vote? Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Élections Canada estime que 68,3 % des Canadiens avaient voté en 2015.

Nombre d'électeurs inscrits par province en Atlantique Nouveau-Brunswick : 612 453

Nouvelle-Écosse : 765 328

Île-du-Prince-Édouard : 115 820

Terre-Neuve-et-Labrador : 409 374

Les électeurs déjà inscrits auront reçu par la poste une carte d’information de l’électeur leur indiquant le lieu de leur bureau de scrutin ainsi que les heures d’ouverture. À leur arrivée, ils devront présenter cette carte.

Pour ceux qui ne l’auraient pas reçue par la poste, il est possible de s'enregistrer sur place, au bureau de scrutin, en remplissant un certificat d'inscription. Le formulaire en question est également accessible en ligne; il suffit de le remplir et de l'imprimer pour le présenter au moment du vote.