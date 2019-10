Sophie Brochu quitte la direction d’Énergir

La présidente et chef de la direction d’Énergir, Sophie Brochu, quittera ses fonctions le 30 décembre prochain, selon un communiqué diffusé par la direction de l’entreprise.

C’est l’actuel vice-président principal Réglementation, TI [technologies de l'information], logistique et chef des finances, Éric Lachance, qui la remplacera aux commandes de l’ex-Gaz Métro, qui porte officiellement le nom d’Énergir depuis 2017.

Sans préciser les raisons de son départ, Sophie Brochu déclare que ce fut « une joie de travailler avec des collègues chevronnés ». Elle se contente d’expliquer que « toute organisation a périodiquement besoin d'un regard nouveau à sa tête pour lui assurer un élan continu ».

Quant à Éric Lachance – qui dirigeait le portefeuille des infrastructures de la Caisse de dépôt et placement du Québec en Europe avant d’être recruté il y a trois ans par Sophie Brochu –, il s’est dit honoré d’avoir été choisi par le conseil d’administration pour lui succéder à la tête de l’entreprise.

Énergir, qui travaille principalement dans le secteur de l’approvisionnement en gaz naturel, gère plus de 7 milliards de dollars d’actifs et compte quelque 525 000 clients, notamment au Québec et aux États-Unis.