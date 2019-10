Facebook et Instagram invitent les internautes à aller voter en masse

En ce jour de scrutin, à l'issu duquel les Canadiens et Canadiennes connaîtront l'identité de leur prochain premier ministre, Facebook et Instagram ont mis en ligne des outils incitant leurs membres à faire usage de leur droit de vote. Les deux réseaux sociaux encouragent aussi les internautes à partager cette action avec leur entourage.

Le 15 septembre dernier, à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, Facebook et Instagram avaient annoncé une série d'outils d'aide à la participation citoyenne mis à la disposition des Canadiens et Canadiennes en vue de l'élection qui se tient aujourd'hui.

Depuis quelques semaines, Facebook publie des encouragements à s'inscrire à la liste électorale sous la forme de notifications qui mènent vers le site d'Élections Canada. Et depuis hier, un rappel à aller voter apparaît dans le fil d'actualités des utilisateurs et utilisatrices du réseau. On peut y voir en temps réel le nombre de personnes qui affirment avoir accompli leur devoir citoyen.

De son côté, Instagram a rendu disponible un « autocollant » avec la mention « J'ai voté », disponible en français et en anglais, en encourageant ses membres à informer leurs abonnés et abonnées de leur participation au processus électoral.

Les autocollants ont été conçus par Kassidy Bernard, étudiante au Nova Scotia College of Art and Design, et Charlotte Durnford-Dionne, de l'Université de l'École d'art et de design d'Ontario, suite à un concours organisé par cette institution.

Plusieurs personnalités québécoises ont utilisé la fonctionnalité d'Instagram pour partager leur sentiment de devoir accompli avec leurs fans, dont l'humoriste Phil Roy, la chanteuse Charlotte Cardin et l'actrice Catherine Brunet.

Difficile à ce stade-ci de dire si les efforts d'Élections Canada, de Facebook et de sa filiale Instagram pour stimuler l'électorat auront porté fruit, mais si on se fie au taux de participation record au vote par anticipation, l'électorat semble plus enclin à aller voter cette année.

Élections Canada a indiqué mardi que 4,7 millions de personnes se sont rendues aux urnes au cours des quatre jours du vote par anticipation, du 11 au 14 octobre dernier.

Il s’agit d’une augmentation de 29 % par rapport à 2015, où un peu plus de 3,6 millions de personnes avaient voté par anticipation.