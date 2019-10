Jour de vote dans les circonscriptions de la Mauricie et du Centre-du-Québec

C'est jour de scrutin pour près de 570 000 électeurs dans les sept circonscriptions électorales de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Les électeurs ont jusqu’à 21 h 30 pour exercer leur droit de vote.

Les candidats des différents partis ont aussi fait leur devoir citoyen lundi matin.

La candidate dans Trois-Rivières du Parti libéral du Canada de Justin Trudeau, Valérie Renaud Martin, cherche à obtenir un premier mandat. Photo : Radio-Canada

La fébrilité était palpable, notamment pour la candidate libérale Valérie Renaud Martin, qui espère l'emporter dans Trois-Rivières. La journée va être longue; il me semble que j’aimerais l’accélérer, qu’on soit déjà à la soirée électorale pour voir les résultats , a-t-elle dit ce matin, après être allée voter. J’ai tout donné dans cette campagne. J’ai donné tout mon cœur.

Le député sortant de Trois-Rivières et candidat du NPD de Jagmeet Singh, Robert Aubin, brigue un troisième mandat. Photo : Radio-Canada

Le député sortant dans Trois-Rivières, le néodémocrate Robert Aubin, termine de son côté la campagne avec le sentiment du devoir accompli. Si on avait à faire une évaluation à chaud de cette campagne-là, je pense qu’on referait exactement la même chose , a souligné celui qui brigue un troisième mandat.

L'ex-maire de Trois-Rivières Yves Lévesque brigue un premier mandat en politique fédérale sous la bannière du Parti conservateur d'Andrew Scheer. Photo : Radio-Canada

L'ex-maire de Trois-Rivières Yves Lévesque, qui souhaite représenter les citoyens sous la bannière conservatrice, se disait plutôt terre à terre lorsqu'il s'est présenté à son bureau de vote. Selon lui, faire campagne sur la scène fédérale ne diffère pas beaucoup de ses campagnes municipales. Ç’a été une belle campagne, a-t-il résumé. Je pense que si je n’ai pas donné 20 000 poignées de main, je n’ai pas donné une!

La députée sortante de Berthier-Maskinongé, Ruth Ellen Brosseau a voté ce matin à Yamachiche en compagnie de son conjoint. Alors que la course s'annonce serrée avec le candidat du Bloc québécois Yves Perron, qui s'oppose à elle pour la 2e fois, la candidate néodémocrate se dit satisfaite de sa campagne. Elle brigue un troisième mandat. C’est beaucoup d’émotions aujourd’hui , a avoué Ruth Ellen Brosseau. On a travaillé fort, on a sillonné le comté. Je suis contente de la campagne positive qu’on a menée.