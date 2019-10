Louis Riel, un héritage de 175 ans

Qui était Louis Riel?

Louis Riel est le petit-fils de Jean-Baptiste Lagimodière et de Marie-Anne Gaboury. Il est considéré comme un père fondateur du Manitoba.

Son père, Louis Riel, était déjà reconnu comme un des chefs métis comme l’indique l’historien Philippe Mailhot. À l’âge de 14 ans, Louis Riel fils a été envoyé à Montréal pour terminer son parcours scolaire.

Il était destiné à devenir prêtre. Mais son père est décédé, explique Philippe Mailhot. Donc Louis Riel s’est dit que ce serait impossible d’aider sa famille.

Le jeune homme de l’époque a travaillé un peu dans l’est avant de revenir au Manitoba. Quand il revient en 1868, c’est un homme éduqué, bilingue, mais sans emploi , continue l’historien. Mais c’était un homme charismatique, il pouvait parler.

Qu’a-t-il fait ?

Louis Riel a joué un rôle important dans l’histoire du Manitoba. Il a mené la résistance armée des Métis en 1869 et en 1885, avant d’être pendu à Regina pour haute trahison.

Beaucoup le considèrent comme un père fondateur du Manitoba car il a permis l’entrée du Manitoba au sein de la Confédération canadienne, avec l’aide de l’abbé Noël Ritchot.

Au départ, le mouvement de la résistance métisse s’est déroulé sans Riel. Ce n’est qu’à l’été 1869 qu’il a joué un rôle, il avait 23 ans. C’était presque un enfant comparé aux autres. Riel travaillait alors avec l’abbé Ritchot qui lui donnait une certaine légitimité , explique Philippe Mailhot.

Quel rôle a joué Noël Ritchot?

Selon l’historien Philippe Mailhot, Louis Riel et l’abbé Ritchot ont tous les deux joué des rôles importants. L’abbé Noël Ritchot était un grand défenseur des Métis et l’éminence grise de Louis-Riel. Il ajoute : C’était un conseiller très rapproché. Pour toutes les grandes décisions que Riel avait à prendre, il en parlait avec Ritchot. Ce dernier a joué un grand rôle dans ce qui est aujourd’hui devenu l’acte du Manitoba. Il a été délégué à Ottawa pour le négocier.

Quelle est l’image de Louis Riel aujourd’hui?

Héros pour les uns, traître pour les autres. L’image de Louis-Riel a été longtemps controversée. Mais selon Philippe Mailhot, les choses changent. Les gens sont de plus en plus informés , déclare l’historien. Dans les écoles, l’information est là. Cela reflète plus l’information que de la propagande. L’image de Louis Riel est plus acceptée par les anglophones, les non-francophones et les non-métis.

Une des descendantes de Louis Riel, l’avocate Jean Teillet, espère que les choses évolueront encore dans les années à venir. J'aimerais que ça change, mais je crois que la controverse va encore durer longtemps malheureusement , souligne Jean Teillet. Les Métis l’ont toujours considéré comme un héros, mais beaucoup de gens continuent de croire que c’est un traître malgré les preuves du contraire.

Quel héritage a laissé Louis Riel ?

Les lieux et monuments historiques qui retracent l’histoire de Louis Riel sont nombreux au Manitoba et en Saskatchewan.

Philippe Mailhot va plus loin. L’héritage du chef des Métis ne se retrouve pas que dans la pierre. Il fait la comparaison entre les jeunes Manitobains et le parcours de Louis-Riel.