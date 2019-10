José-Frédérique Biron candidate à l'investiture pour Québec Solidaire dans Jean-Talon

José-Frédérique Biron se dit préoccupée par l'environnement, les transports, l'éducation et le logement.

Maxime Fiset, chargé de projet au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, a retiré sa candidature dimanche en raison d'un épisode de dépression.

Les porte-parole du parti dans Chutes-de-la-Chaudière et la Capitale-Nationale, Olivier Bolduc et Cédrik Verreault, sont aussi dans la course.

L'assemblée d'investiture de Québec Solidaire aura lieu le 30 octobre, au Pavillon De-Koninck.

Autres candidats dans Jean-Talon

Gertrude Bourdon devrait être la candidate des libéraux pour cette partielle.

L'actuelle chef de cabinet d'Éric Caire, Joëlle Boutin, sera la candidate de la Coalition avenir Québec.

Sylvain Barrette, un retraité de l'enseignement, a annoncé son désir de représenter le Parti québécois.

La date de cette élection partielle n'a pas encore été déterminée.