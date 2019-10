Un plongeon dans l’œuvre de Van Gogh à Montréal

Intitulée Imagine Van Gogh, l’exposition a d’abord connu un grand succès en Europe, attirant des dizaines de milliers d’amateurs et amatrices des toiles du célèbre peintre néerlandais.

De ce côté-ci de l’Atlantique, c’est au centre d’art L’Arsenal de Montréal que seront installés d’immenses écrans blancs sur lesquels seront projetées des images extraites de tableaux de l’artiste.

L'exposition a été présentée en Europe ces dernières années. Photo : Tandem Expositions

Imagine Van Gogh met au service de l’émotion picturale les techniques avancées de la multiprojection et de l’audio immersif afin de vivre et ressentir l’énergie créative de cet artiste exalté , peut-on lire sur le site web de l’exposition.

On pourra y voir, entre autres, des œuvres emblématiques de la période arlésienne et de la fin de vie de Van Gogh dont Les tournesols et La nuit étoilée. L’exposition est une réalisation d’Annabelle Mauger et de Julien Baron.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à la prévente de billets pour l’événement via leur site web (Nouvelle fenêtre) .