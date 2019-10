Google Maps pour iOS ajoute une fonctionnalité qui repère et signale les radars photo

Bonne nouvelle pour les automobilistes qui possèdent un iPhone : il sera maintenant possible de savoir à l'avance si un radar photo se trouve à proximité, grâce à une mise à jour de l'application Google Maps, l'un des assistants de navigation les plus populaires du monde.

Les conducteurs et conductrices pourront facilement signaler l'emplacement d'un radar photo ou d'une zone de contrôle de vitesse en appuyant sur une nouvelle icône dans l'application. En plus des accidents de la route, on pourra signaler quatre nouveaux types d'incidents, soit les fermetures de rues, les zones en construction, les véhicules en panne et les objets jonchant la rue, comme des débris.

Les propriétaires de téléphone Android avaient accès à ces fonctionnalités depuis quelques mois déjà, mais la mise à jour sera maintenant étendue aux propriétaires de iPhone, qui devraient y avoir accès au courant de la semaine.

Certaines applications offraient déjà l'option de localiser l'emplacement des voitures de police, comme Waze, achetée par Google en 2013. Depuis leur apparition, ces applications suscitent des critiques sévères de la part des corps policiers. En février dernier, selon ce que rapporte le Business Insider, le service de police de New York avait envoyé une lettre à Google lui demandant de retirer cette fonctionnalité de Waze, arguant qu'elle entravait leur travail pour repérer les automobilistes ivres.