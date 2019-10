Le vote se déroule rondement à Québec

À Place Québec, une vingtaine de personnes étaient en file pour voter à l’ouverture du bureau, a constaté Radio-Canada.

Dans la circonscription de Beauport-Limoilou, comme dans plusieurs autres, le personnel responsable des bureaux de vote est arrivé une heure avant l'ouverture.

On est fébriles. Ça fait quatre ans qu'on se prépare, mais plus précisément depuis 40 jours on se prépare à temps plein. On est contents. C'est une grande journée pour nous , affirme l'agent de liaison local pour Élections Canada, Guillaume Donati.

La région de Québec à à dissolution du parlement 11 circonscriptions

8 conservatrices

2 libérales

1 parti populaire du Canada

850 852 électeurs

Dans les bureaux de vote, chaque boîte de scrutin est supervisée par une équipe formée d'un scrutateur et d'un greffier.

Ils montent leur matériel, vont sceller leurs urnes, sortir leur liste électorale, préparer les bulletins de vote, etc. Les agents d'inscription, eux, vont permettre aux citoyens de pouvoir s'inscrire pour voter. Les préposés à l'information sont responsables de l’accueil , explique Guillaume Donati.

Leur objectif principal est de s'assurer que chaque électeur puisse faire valoir son droit de vote. Parfois, il faut faire preuve de débrouillardise.

À la dernière élection, on avait eu des petits problèmes d'électricité dans un centre de scrutin. On a terminé le tout avec des lampes de poche au Dell pour faire voter les gens. Il faut trouver des solutions rapidement , raconte Guillaume Donati.

Formation

Le personnel reçoit une formation de trois heures au bureau du Directeur de scrutin.

Tout le travail se fait sous l'observation d'un superviseur de centre de scrutin. Il s'assure que tout va bien et sert de référence pour le personnel électoral. Les superviseurs reçoivent trois formations de trois heures.

Dans les bureaux de scrutin, l'accueil des premiers électeurs est une étape importante.

C'est là qu'on voit si les procédures sont bien suivies. Si on a de nouveaux scrutateurs, de nouveaux greffiers, ils en sont à leur première expérience. On doit s'assurer qu'ils suivent la procédure correctement. Si les premiers électeurs sont bien servis, on a confiance pour la journée , mentionne l'agent de liaison.

Les bureaux de vote vont fermer leurs portes à 21 h 30 au Québec. Une fois vote terminé, les employés devront dépouiller les résultats.