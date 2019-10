Un homme abattu dans un stationnement de Pierrefonds

C'est un appel reçu vers 8 h du matin, lundi, qui a mené les policiers sur les lieux du crime, dans le nord-ouest de l'île de Montréal.

La victime a été retrouvée morte dans une mare de sang. Son corps gisait au sol dans le stationnement d'un établissement commercial situé sur le boulevard Saint-Jean, près de l'intersection de la rue Harry-Worth.

Il s'agissait d'une mort évidente, selon l'agent Bergeron, qui a précisé que le décès de la victime a été prononcé sur les lieux .

Une opération majeure a été déclenchée. De nombreux enquêteurs de la division des crimes majeurs du SPVM ont été dépêchés sur la scène du crime afin de l'examiner. Ils sont appuyés par une escouade canine.

Ni l'identité ni l'âge de la victime n'ont encore été dévoilés. On ne sait pas non plus si elle était connue des policiers.

Le SPVM est à la recherche de personnes ayant pu avoir été témoins des faits. Les enquêteurs tenteront également de savoir si des caméras de surveillance ont pu capter des images qui pourraient leur être utiles.