La voie de contournement de Cornwall à l'Île-du-Prince-Édouard est ouverte

La voie de contournement de Cornwall est maintenant ouverte à l'Île-du-Prince-Édouard. Il s'agit du plus important projet d'infrastructure dans la province depuis la construction du pont de la Confédération.

L'asphalte est lisse sur la nouvelle voie de six kilomètres. Mais il y a eu plusieurs obstacles dans la construction de cette route qui est censée alléger la circulation et détourner les camions de la banlieue de Charlottetown.

Avant même sa mise en chantier, plusieurs Insulaires ont remis en question la nécessité du projet et dénoncé sa facture de 60 millions de dollars.

L'ancien gouvernement libéral de l'Île-du-Prince-Édouard a aussi dû procéder à des expropriations; un processus qui a suscité son lot de critiques. Un propriétaire a d'ailleurs intenté une poursuite contre la province et obtenu près de 300 000 $ de plus pour son terrain.

L'opposition a ensuite jeté le doute sur l'octroi des contrats publics pour la construction du tronçon routier, jugeant disproportionnée la part du projet accordée à une entreprise appartenant à la famille de l'ancien premier ministre Wade MacLauchlan. Le gouvernement a répondu que ces contrats avaient été octroyés aux plus bas soumissionnaires à la suite d'appels d'offres.

Il aura fallu près de trois ans pour construire la nouvelle route qui compte plusieurs ponts, viaducs et carrefours giratoires. Le pont de 140 mètres qui enjambe la rivière Clyde est d'ailleurs le troisième plus long dans la province, après le pont de la Confédération et le pont Hillsborough.

Lundi matin, la circulation était fluide sur la nouvelle voie qui contourne par le nord la banlieue de Charlottetown.

La municipalité de Cornwall souhaite à présent réaménager sa rue principale pour en faire une véritable artère commerciale et résidentielle. Une résidente, Brenda Bambrick, espère que l'endroit sera dorénavant plus calme. Les camions circulaient toute la nuit , dit-elle.

Avec des renseignements de CBC