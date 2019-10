Annie Blanchard et Laurie LeBlanc récompensés au Gala Country

Annie Blanchard a remporté le prix du meilleur album de reprises d'anciens succès pour Welcome Soleil, lancé au printemps 2018.

Cette année, c’était ma première fois en nomination alors je me disais "je ne gagnerai pas" , raconte la chanteuse qui admet en riant qu’elle aurait dû mieux préparer ses remerciements.

J’ai oublié du monde, c’est toujours comme ça! On est tellement limité dans le temps, je parlais vite, mais c’est pas grave : j’ai eu la chance de les remercier par après et j’ai remercié les personnes principales. Annie Blanchard, chanteuse

Annie Blanchard célèbre la victoire avec son gérant, Vincent Beaulieu. Photo : Facebook : Annie Blanchard

Elle considère cette victoire comme un coup de pouce et une consolidation de son parcours musical.

C’est un beau cadeau d’avoir la reconnaissance de tes pairs, surtout dans la musique country parce que ça ne fait pas si longtemps que j’ai mis le pied dans ce créneau-là. De voir que je suis acceptée par cette grande famille, ça fait chaud au coeur. Annie Blanchard, chanteuse

Elle souligne la fraternité entre les nombreux artistes acadiens présents le soir du gala et se réjouit d’avoir enregistré son album en Acadie.

Laurie LeBlanc était touché de recevoir le prix du meilleur auteur-compositeur. Photo : Facebook : Laurie LeBlanc

De son côté, Laurie LeBlanc a été sacré auteur-compositeur de l’année, un prix qu’il partage avec sa conjointe, Jeannette, qui a participé à l’écriture de plusieurs chansons de l’album Couleurs.

C’est sûr que s’il y a un prix qui nous touche quand on écrit des chansons, c’est celui d’auteur-compositeur. Laurie LeBlanc, auteur-compositeur-interprète

Les artistes acadiens Rheal LeBlanc, Hert LeBlanc, Joannie Benoit et Amélie Hall étaient aussi en nomination au Gala Country.

De nouveaux projets pour les gagnants

Annie Blanchard et Laurie LeBlanc préparent tous les deux un nouvel album.

Au cours des dernières années, la chanteuse a connu beaucoup de succès avec ses albums de reprises Those Were the Days et Welcome Soleil.

Elle souhaite maintenant se consacrer à un nouvel album de chansons originales, dans le style country.

Les chansons sont en écriture, j’ai commencé à travailler avec mon guitariste et ça fait longtemps que je n’étais pas entrée dans ce processus de création, donc c’est excitant. Avec George Belliveau on est allé chercher un son new country; c’est ce que je cherchais. Annie Blanchard, auteure-compositrice-interprète

Annie Blanchard prévoit que l’album comprendra des chansons de son cru, ainsi que des morceaux d’autres auteurs-compositeurs.

Laurie LeBlanc prépare également un album en anglais, sur lequel on trouvera plusieurs chansons de l’auteur irlandais Don Mescall, qu’il a rencontré lors d’un voyage de développement musical en France.

Les deux musiciens étaient présents lors du Gala Country et ont profité de l’occasion pour enregistrer le vidéoclip d’une de ces chansons.