Un homme pourchassé par des policiers fait une chute mortelle du pont Macdonald

Un homme de 29 ans qui était poursuivi par des policiers est sorti de sa voiture pour tenter de leur échapper et a fait une chute mortelle du pont Macdonald, lundi matin, à Halifax.

Des policiers avaient pris en chasse une voiture qui conduisait dangereusement entre les ponts MacKay et Macdonald, dans la nuit de dimanche à lundi.

Daryl Mombourquette traversait le pont Macdonald à pied lorsqu’il a assisté à une partie de la poursuite. J’entendais des sirènes et je me demandais qu'est-ce qui se passait!

Il a ensuite vu approcher à bonne vitesse six voitures et une fourgonnette de la police. Et au milieu, il y avait une voiture sans gyrophares.

Un peu plus tard, il a vu cette même voiture retraverser le pont avec des étincelles qui sortaient du dessous . Il a signalé le 911 pour prévenir les policiers que la voiture qu’ils pourchassaient plus tôt était revenue.

D’après un communiqué du service policier, l’homme est sorti de son véhicule peu après et, en tentant d’échapper aux agents à ses trousses, est tombé du pont.

L’enquête a été confiée à SIRT, l’équipe civile chargée d’enquête sur des incidents graves impliquant des policiers en Nouvelle-Écosse. Un porte-parole du groupe affirme qu’il aura plus de détails sur l’affaire plus tard lundi.