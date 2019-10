En 2019, Escale Gaspésie n’a réalisé que 25 escales sur les 41 prévues

Seize escales ont été annulées en raison de la limite de vitesse en vigueur dans le golfe du Saint-Laurent pour la protection des baleines noires de l'Atlantique Nord.

Croisiéristes à Gaspé Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Stéphane Ste-Croix, chef d'escale à Escale Gaspésie, estime que ces annulations ont privé la région de plus de 13 000 croisiéristes cette année.

Depuis 2017, nous avions 137 escales au programme et on en a livré 97 , précise-t-il. C’est quand même majeur, 40 escales. Ça représente plus de 140 000 croisiéristes. C’est énorme!

Stéphane Ste-Croix mentionne que la destination demeure tout de même prisée.

La bonne nouvelle, c’est que l’intérêt est toujours présent au niveau de notre clientèle , mentionne-t-il. Les lignes de croisières bookent toujours la Gaspésie. Pour l’an prochain, on a au-dessus d’une quarantaine d’escales d’anticipées. Mais, à partir du moment où la mise en place de la réduction de vitesse est effective, c’est là où les programmes de visite deviennent impossibles à maintenir au niveau de la région.

Par ailleurs, la majorité des escales du CTMA Vacancier ont été annulées cette saison.

La saison des croisières internationales est terminée sur la Côte-Nord, alors que les Îles-de-la-Madeleine doivent accueillir encore quatre bateaux, dont un dernier le 25 octobre.

Avec les informations de Geneviève Génier Carrier