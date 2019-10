Fortement endettée, la classe moyenne se révolte au Chili

La capitale chilienne Santiago était paralysée, lundi matin, après trois jours d’émeutes et de pillages qui ont fait 11 morts en fin de semaine. Les analystes mettent en cause les fortes inégalités sociales d’un pays qui a peu évolué depuis la fin de la dictature du général Augusto Pinochet.

Des transports publics à l’arrêt, des écoles vides, des magasins fermés, des patrouilles de militaires dans les rues… Le « miracle chilien » ne paye pas de mine ces jours-ci, et ce, même si ses indicateurs économiques font l’envie de ses voisins.

Premier producteur mondial de cuivre, le Chili connaît une croissance économique qui devrait atteindre cette année 2,5 %. L'inflation est contenue à 2 %; le taux de pauvreté à 8,6 %; et le revenu par habitant – qui dépasse 20 000 $ US par année – est le plus élevé de la région.

Mais cette réussite apparente masque des problèmes beaucoup plus profonds, explique la sociologue Lucia Dammert, de l’Université de Santiago du Chili.

De l’extérieur, on ne pouvait voir que les réussites du Chili , admet-elle. Mais à l'intérieur, il y a des niveaux élevés de fragmentation, de ségrégation, et une jeunesse qui, même si elle n'a pas vécu la dictature, a cessé de voter il y a de nombreuses années. Elle en a eu marre et elle est sortie dans la rue pour montrer sa colère et sa déception.

Le film des événements

C’est une faible augmentation du prix des tickets de métro – de 800 à 830 pesos (5 cents canadiens)– qui a mis le feu aux poudres, vendredi, forçant le président Sebastian Piñera à décréter l’état d’urgence à Santiago, puis dans plusieurs autres régions du pays. Mais comme le souligne Octavio Avendaño, sociologue et politologue à l’Université du Chili, cette hausse des frais de transport touche le quotidien de familles déjà lourdement endettées.

La tension s’est accumulée [au fil des années] et la frustration s’est renforcée chaque jour dans la vie quotidienne , souligne-t-il.

Selon une étude de l'Université de Saint-Sébastien et d'Equifax, un Chilien sur trois est incapable de faire face à son endettement avec ses ressources.

Ce phénomène serait notamment causé par le peu d’avantages sociaux accordés aux travailleurs. Car, sur le plan économique, bien peu de choses ont changé au Chili depuis le départ d’Augusto Pinochet : presque 30 ans plus tard, la santé, l’éducation et les retraites demeurent essentiellement aux mains d’intérêts privés.

Les protestataires dénoncent ainsi l'injustice d'un système économique qui favorise avant tout le capital, alors que le président Sebastian Piñera est lui-même un des hommes les plus riches du Chili et que son gouvernement compte de nombreuses personnalités issues du monde des affaires, perçues comme déconnectées de la réalité.

Le monde politique a son mea culpa à faire. Lucia Dammert, professeure à l'Université de Santiago du Chili

De nombreuses pancartes brandies lors des manifestations de la fin de semaine faisaient d’ailleurs référence aux scandales de corruption dans lesquels ont été impliqués de puissants groupes économiques proches du chef de l'État.

« Une journée difficile », prévoit Piñera

De nouvelles manifestations étudiantes étaient prévues lundi, malgré l’annulation de la hausse des frais de transport décrétée samedi par le président Piñera.

Un couvre-feu a par ailleurs été instauré entre 19 h et 6 h à Santiago, où 78 stations de métro ont été saccagées en fin de semaine. Les dégâts sont évalués à plus de 300 M$ US.

Près de 10 000 policiers et soldats ont été déployés dans la capitale. C’est la première fois que des patrouilles de militaires arpentent ces rues depuis la fin de la dictature, en 1990.

Le président Piñera a confié au général Javier Iturriaga de rétablir l’ordre à Santiago.

Nous sommes en guerre contre un ennemi puissant, implacable, qui ne respecte rien ni personne et qui est prêt à faire usage de la violence et de la délinquance sans aucune limite. Sebastian Piñera, président du Chili

Près de 1500 personnes ont été arrêtées dans tout le pays depuis le début des émeutes.

Un autre bilan faisait état de sept morts, dimanche. Ce décompte a été relevé à 11 victimes, lundi matin.