Des élèves s’attaquent aux débris de fil à pêche dans les lacs de Whitehorse

L’idée leur est venue comme projet pour l’initiative Projet 3% qui vise à mobiliser 100 000 jeunes Canadiens à poser des gestes pour l’environnement dans leur communauté en leur offrant du mentorat.

Pour une première étape, quatre adolescents de l’école ont visité deux lacs pendant une vingtaine de minutes chacun pour évaluer la quantité de fil à pêche à nettoyer.

« C’est fou », dit Sarah Charlton. « Au début, on n’en voit pas tellement, mais dès qu’on commence à en trouver, on se rend compte qu’il y en a partout. Il y en a de gros tas. »

Le projet prend encore forme et les élèves sont à la recherche de solutions au problème.

« On pourrait vouloir éduquer les gens. On espère créer des affiches pour montrer les effets néfastes du fil à pêche et comment s’en débarrasser correctement », dit Sarah Charlton.