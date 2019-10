Une affiche électorale du candidat Mario Provencher vandalisée devant sa résidence

Le ou les malfaiteurs ont découpé le visage du candidat de l'affiche électorale pourtant installée devant son domicile.

Mario Provencher ne sait pas encore s’il compte porter plainte. Il affirme que sa maison est munie de caméra de surveillance.

On est en train de regarder quoi faire. Nous c’est le deuxième événement qui nous arrive. On en a un à Amos où on a porté plainte au niveau d’Élections Canada, dit-il. Le dossier est en démarche. On va attendre une journée ou deux pour voir ce qu’on va faire. Moi, c’est le geste qui me fait quelque chose. C’est la démocratie et je pense qu’il faut la respecter.

Sur sa page Facebook, il affirme que la vidéo sera envoyée aux policiers.

Élections Canada affirme qu'elle ne peut rien faire si des pancartes ont été détruites, enlevées ou volées.

Elle invite les candidats à signaler le méfait au service de police ou de présenter une plainte au Bureau du commissaire aux élections fédérales.