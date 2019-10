Déficit anticipé de 7 M$ pour la Ville du Grand Sudbury

Un nouveau document qui sera soumis au conseil municipal mardi établit le déficit anticipé à 6 974 333 $.

Le rapport tient compte des revenus engendrés et des dépenses encourues par la Ville jusqu’à la fin du mois d’août 2019.

On peut y lire que la baisse prévue du déficit est notamment attribuable à la réduction des dépenses.

Les fonctionnaires soulignent que davantage d'actions pourraient être menées dans la même optique, telles que l'annulation de certains projets d'infrastructure.

L’hiver et le transport en cause

Le déneigement effectué l'hiver dernier ainsi que les travaux routiers subséquents ont largement contribué à l'augmentation des dépenses de la Ville.

Le Grand Sudbury a reçu plus de deux mètres de neige pendant la saison hivernale 2018-2019, un mètre de plus que la moyenne des 30 années précédentes. La Ville a ainsi dû dépenser 4,7 millions de dollars de plus que prévu.

Le nouveau rapport indique également que la réparation des autobus municipaux vieillissants ainsi que la mise en place d'un tout nouveau plan de transport public ont contribué au déficit.

Des hausses de salaire et des bonifications imprévues d'avantages sociaux ont également coûté cher à la Ville.