Un dépôt à bouteilles nouveau genre à Tofino

Depuis la fermeture du dépôt conventiionnel il y a deux ans, les résidents devaient se rendrent à Ucluelet, à environ 40 minutes de Tofino pour recycler leurs bouteilles.

C’était une source de frustrations et de désagréments , admet la mairesse de Tofino, Josie Osbourne.

L'idée derrière ce genre de point de dépôt est de permettre aux localités éloignées ou aux villes où les terrains sont rares et coûteux d'offrir le service. Photo : Return-It

Le fonctionnement du nouveau dépôt, créer en collaboration avec l’organisation à but non lucratif Return-It, est simple. Les gens mettent une étiquette sur leurs sacs, saisissent un code d’identification personnel pour ouvrir la porte et y laissent les sacs qui seront ramassés plus tard pour être amenés à une installation de triage.

Les remboursements sont crédités sur le compte en ligne des individus.

Les résidents qui voulaient recycler leurs bouteilles devaient auparavant conduire près de 40 minutes pour le faire. Photo : Radio-Canada / Megan Thomas

Selon le président-directeur général de Return-It, Allen Langdon, il s’agit d’une première en Colombie-Britannique.