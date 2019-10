Des milliers de participants à la Grande marche Pierre Lavoie à Montréal

Plus de 100 villes ont organisé une marche cette année au Québec pour soutenir les saines habitudes de vie, dont Saguenay et Québec, où 4000 et 7000 personnes ont marché respectivement vendredi soir et samedi.

En tout, les organisateurs estiment qu'il y a un peu plus de 100 000 personnes qui participent à la Grande marche dans la province.

Marcher, c’est simple, on peut le faire tous les jours et on demande 30 minutes par jour, c’est la norme de l’OMS [Organisation mondiale de la santé] , soutient le fondateur de l’évènement, Pierre Lavoie.

Avec des initiatives comme la Grande marche, Pierre Lavoie souhaite changer les habitudes de vie des Québécois et augmenter leur espérance de vie et leur espérance de vie « en santé ». Photo : Radio-Canada

L'évènement est organisé en partenariat avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, qui profite de l'occasion pour rappeler l'importance de l'activité physique dans la lutte aux maladies liées à la sédentarité.

Ça fait partie de notre rôle principal comme médecin de famille d’encourager nos patients à marcher, à bien manger, à avoir de bonnes habitudes de vie parce que finalement c’est le meilleur traitement qu’on ne peut pas avoir, de prévenir ces fameuses maladies chroniques là qui sont presque un fléau aujourd’hui , souligne le Dr Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

L’espérance de vie au Québec est de 84 ans, selon la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, mais l’espérance de vie « en santé », elle, dépasse à peine les 70 ans. Pierre Lavoie s’est donné comme mission de faire grimper ces chiffres.

Avec les informations de Louis de Belleval