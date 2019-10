Un pas de plus pour le projet de réserve de la biosphère Unesco dans la baie Howe

L'initiative qui engagerait la région à adopter des mesures de développement durable a reçu un appui unanime des membres du comité sur les changements climatiques des maires de Metro Vancouver.

La présidente du comité, Adrienne Carr, croit que la désignation de l'Unesco mènerait notamment à davantage de consultations avec les Premières Nations pour le développement économique dans la baie de Howe.

« Je crois que c'est un excellent modèle qui s'harmonise avec la direction que nous prenons au niveau planétaire, qui est de mieux prendre soin de nos écosystèmes », dit-elle.

La baie de Howe, qui comprend des régions marine du Grand Vancouver, de Squamish et de la côte Sunshine, est un écosystème fragile qui abrite des espèces rares comme la pieuvre géante du Pacifique et d'anciens récifs d'éponges silicieuses « uniques au monde » , selon Pêches et océans Canada.

La baie qui est également fréquentée par des épaulards menacés a longtemps été exploitée par des usines de pâtes et papier et des mines. Un projet de terminal de gaz naturel liquéfié, Woodfibre LNG, doit également y voir le jour.

Le projet de désignation de réserve de la biosphère pour la baie Howe devra obtenir l'aval des gouvernements provincial et fédéral avant d'être acheminé à la Commission canadienne pour l'Unesco d'ici la fin novembre.

Le Canada compte présentement 18 réserves de la biosphère de l'Unesco.