Des centaines de personnes marchent pour les saines habitudes de vie à Sept-Îles

Le défi consiste à marcher une boucle de cinq kilomètres sur le territoire de Sept-Îles et d'Uashat. L'activité a pour but de promouvoir les saines habitudes de vie, a expliqué un des membres du comité organisateur, Patrick Gwilliam. Nous, à Sept-Îles, les saines habitudes de vie, on y croit , a-t-il déclaré alors qu'il participait à l’événement.

On veut que le monde bouge. On veut que le monde marche. Patrick Gwilliam, directeur général à la Ville de Sept-Îles

Il a expliqué que l’événement est un rassemblement qui se veut inclusif, pour tous les gens qui souhaitent marcher . En forme, pas en forme, comme ils veulent, ce n’est pas grave, avec leur chien, avec leurs enfants... , voilà comment il résume l'activité.

Patrick Gwilliam est membre du comité organisateur de l'activité. Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, selon lui, l’automne est l’un des meilleurs moments pour mettre un pied devant l’autre. D’abord, on sait que l’hiver s’en vient, là c’est le temps, l’été est fini, on s’assoit, les gens regardent un peu plus la télévision [...], alors ce qu’on dit au monde, c’est ''il fait beau, on sort dehors!'' , a-t-il fait valoir.

La plupart des marcheurs rencontrés par Radio-Canada ont témoigné de l’importance de la promotion de l’activité physique. La marche de dimanche s'avérait être un bon prétexte pour se rencontrer et profiter du beau temps, selon plusieurs d'entre eux.

30 minutes, 5 fois par semaine

En tant que médecins de famille, on est associés à Pierre Lavoie pour cette grande marche , a déclaré la Dre Annie Lebel, en marge de l’activité. Ça nous fait plaisir de donner l’exemple à nos patients et montrer que c’est important de bouger, de conserver notre santé et de rester en forme.

J’étais très contente de voir plusieurs de mes patients ici et on avait du beau temps , s’est-elle réjouie.

La Dre Annie Lebel était heureuse de participer à l'événement, dimanche. Photo : Radio-Canada

Trente minutes, cinq fois par semaine. Avec ça, on reste en forme et on conserve notre santé. C’est important. Dre Annie Lebel, participante

Selon elle, l'activité permet de montrer qu’on peut garder ça simple et rester en forme sans nécessairement s’embarquer dans de grandes activités. C’est accessible à tout le monde, la marche.

La Grande marche Pierre-Lavoie est organisée en partenariat avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

L’an dernier, environ 200 personnes s’étaient rassemblées pour marcher à Sept-Îles et Uashat. Les organisateurs ont confirmé que la Grande marche sera également de retour dans la région l’année prochaine.

Avec les informations de Laurence Royer